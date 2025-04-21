Россиянам спрогнозировали масштабное сокращение рабочего дня Глава SuperJob Захаров заявил, что рабочий день в России будет сокращаться

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Количество рабочих часов в России будет постепенно сокращаться, заявил ТАСС президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. Он объяснил это тем, что производительность труда растет.

В начале прошлого века в России в сельском хозяйстве были заняты 75% населения, а на сегодняшний день в сельском хозяйстве у нас заняты 3% населения, но производим мы сильно больше, чем производили 100 лет назад, — добавил эксперт.

Захаров уточнил, что при этом 125 лет назад в России был нормальным 12–14-часовой рабочий день, отпусков, больничных и декретов не существовало как явления — разница с сегодняшними реалиями очевидна. Однако, отметил он, подобные изменения могут занять большой промежуток времени, так что «мы можем на своем веку этого даже не заметить».

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее предложил сократить рабочий день в пятницу на один час для всех россиян. При этом он уверен, что нужно сохранить общее количество рабочих часов за счет перераспределения времени.

Тем временем депутат Госдумы Виталий Милонов призвал перевести россиян на семичасовой рабочий день, так как интенсивность труда на сегодняшний день существенно выше, чем во время установления стандартного графика. Он также усомнился в идее депутата Госдумы Игоря Антропенко сократить для женщин рабочий день хотя бы на один час с сохранением заработной платы, поскольку это, по мнению Милонова, может негативно повлиять на трудоустройство работниц.