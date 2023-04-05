Россиянам рассказали, как остановить диабет Эндокринолог Щербакова: предиабет не перейдет в диабет, если человек полностью поменяет образ жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перехода предиабета в диабет реально избежать, если полностью изменить образ жизни, рассказала NEWS.ru эндокринолог Лариса Щербакова. Медик добавила, что таким пациентам необходимо уделять время физической активности, отказаться от употребления спиртного и курения, а также употреблять в пищу больше продуктов с низким гликемическим индексом (ГИ).

Нужно полностью поменять свой образ жизни, а также следить за уровнем сахара при помощи глюкометра. Пища с высоким ГИ повышает сахар через полчаса и создает в организме его излишек. Углеводы из блюд с низким ГИ расщепляются за полтора-два часа, обеспечивая более равномерное поступление глюкозы в кровь, — отметила врач.

Состояние, при котором уровень сахара в крови повышается выше нормы, но все еще недостаточно высок для того, чтобы врач мог диагностировать сахарный диабет, называется предиабетом, рассказала в новом выпуске подкаста NEWS.ru «Надо разобраться» эндокринолог Ольга Деревянко. При этом медики не ставят диагноз после одного замера, добавила она. Глюкоза по разным причинам может повышаться в крови и разово, отметила врач.

Ранее эндокринолог также рассказала, что стресс является одним из спусковых факторов для сахарного диабета, но это все же наследственное заболевание. По ее словам, во многих случаях заболеванию предшествует другая болезнь или пережитая ситуация, которая послужила стрессом для организма.