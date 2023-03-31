Назван спусковой фактор сахарного диабета Эндокринолог Деревянко: стресс является одним из спусковых факторов сахарного диабета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стресс является одним из спусковых факторов для сахарного диабета, но это все же наследственное заболевание, подчеркнула в новом выпуске подкаста NEWS.ru «Надо разобраться» врач-эндокринолог Ольга Деревянко. По ее словам, во многих случаях заболеванию предшествует другая болезнь или пережитая ситуация, которая послужила стрессом для организма.

Все-таки сахарный диабет первого типа — это наследственное аутоиммунное заболевание. Стресс — это один из спусковых факторов, и часто люди могут вспомнить, что дебюту заболевания предшествовало какое-то [еще] заболевание, авария, переезд, длительное инфекционное заболевание, — отметила специалист.

Деревянко стала гостем нового выпуска подкаста «Надо разобраться», темой которого стал сахарный диабет. Эндокринолог рассказала о новых технологиях в лечении диабета, о его бессимптомной форме, о причинах повышения сахара, о том, можно ли вылечиться без таблеток, а также о преддиабете и о том, какие анализы сдавать. Также обсудили зачатие ребенка и гормоны.

Ранее врач-эндокринолог Лариса Щербакова рассказала, что симптомом диабета второго типа может быть зуд в паху. Медик объяснила, что из-за повышения уровня глюкозы в крови она начинает выделяться с мочой, раздражая кожу паховой области. Также у организма снижается устойчивость к грибкам и появляются боли, связанные с множеством воспалительных заболеваний, по ее словам.