Назван уровень сахара в крови при преддиабете Врач Деревянко: при преддиабете уровень сахара выше нормы, но недостаточно высок для диагноза

Состояние, при котором уровень сахара в крови повышается выше нормы, но все еще недостаточно высок для того, чтобы врач мог диагностировать сахарный диабет, называется преддиабетом, рассказала в новом выпуске подкаста NEWS.ru «Надо разобраться» эндокринолог Ольга Деревянко. При этом диагноз не ставят по одним только показателям, добавила она. Сахар по разным причинам может повышаться и разово, отметила врач.

Преддиабет — это состояние, когда уровень сахара в крови уже начинает повышаться выше нормы, но еще не настолько высоко, чтобы врач диагностировал сахарный диабет. В России и по данным ВОЗ про преддиабет мы начинаем говорить, начиная с 6.1 ммоль на литр и выше. 7.0 ммоль на литр и выше — это диагноз «сахарный диабет», — объяснила Деревянко.

Специалист добавила, что по одному только замеру врачи не ставят диагноз.

Один раз пришел, анализ 6.5, мы не говорим — преддиабет. Разово сахар может повышаться по разным причинам, — подчеркнула врач.

Эндокринолог также рассказала, что спусковым фактором сахарного диабета может являться стресс, в том числе из-за длительной инфекционной болезни, предшествовавшей диабету, а также аварии, переезда и других ситуаций. Врач напомнила, что сахарный диабет все же остается наследственным, аутоиммунным заболеванием.