Россиянам разъяснили, могут ли уволить за опоздание на работу Юрист Елена Рыбакова: за опоздание на четыре часа можно лишиться работы

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За опоздание без уважительной причины более чем на четыре часа сотрудник может потерять работу, рассказала «Москве 24» замруководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Елена Рыбакова. По словам юриста, подобное опоздание работодатель может приравнять к прогулу. При этом разовая задержка на 5–10 минут считается незначительным нарушением.

За незначительное опоздание работодатель вправе привлечь сотрудников, предварительно выяснив все обстоятельства, к дисциплинарной ответственности в виде замечания или выговора. Либо вообще их в приказе не наказывать. А ограничиться каким-то устным замечанием и воспитательной беседой, — пояснила она.

Рыбакова добавила, что за опоздание свыше четырех часов без уважительной причины работнику грозит расторжение трудового договора. Однако перед увольнением руководство должно прежде выяснить причины такого поступка, возможно, у сотрудника произошло несчастье в семье или он столкнулся с чрезвычайными обстоятельствами. В любом случае юрист советует при опоздании предупреждать своего работодателя.

Заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова ранее заявила, что работодатель не может вводить денежные штрафы. Она подчеркнула, что в трудовом законодательстве отсутствует понятие «штраф», в связи с чем такой способ наказания считается запрещенным.