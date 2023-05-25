Россиянам рассказали, за что их могут лишить пенсии Экономист Хрусталева: пенсии можно лишиться, если не приходить за ней в течении полугода

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Экономист Анастасия Хрусталева рассказала URA.RU, что россияне могут лишиться пенсии, если не будут приходить за ней в течении полугода, при переезде в другую страну или потери оснований для ее получения. Эксперт добавила, что пенсии по инвалидности можно лишиться, если получатель не пройдет переосвидетельствование, при прекращении действия оснований для назначения выплаты.

По общему правилу, ФСС приостанавливает выплату, если в течение шести месяцев подряд пенсионер ее не получает. Также без выплат можно остаться в случае предоставления недостоверных сведений о праве на ее получение и прекращения законных оснований для ее выплаты, — сказала Хрусталева.

Специалист уточнила, что возобновить выплаты можно, но для этого нужно пройти весь путь оформления по новым основаниям.

Ранее юрист Елена Кудерко рассказала, что дачу у собственника могут изъять — конфисковать или продать с торгов, однако для этого нужны веские основания. Эксперт уточнила, что это может произойти, если была доказана вина собственника в экономическом преступлении, если владелец собственности объявил о банкротстве, а дачу изымают для погашения долгов. По ее словам, участок земли могут изъять, если собственник устроил на территории свалку, автомастерскую или выращивает запрещенные растения.