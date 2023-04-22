Россиянам рассказали, в каком случае им грозит язва желудка Гастроэнтеролог Сугян: язву вызывают повышенная кислотность желудка и бактерия Helicobacter pylori

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалист проводит ультразвуковое исследование (УЗИ)

Одними из факторов возникновения язвы желудка являются повышенная кислотность и заражение бактерией Helicobacter pylori, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Нарине Сугян. Она отметила, что данный вид микроорганизмов способен инфицировать слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки и при определенных обстоятельствах вызывает также гастрит, дуоденит и онкологию.

Язва желудка — кислотнозависимое заболевание. Один из факторов, провоцирующий развитие язвы, — это повышенная кислотность желудка. Также появление язвы провоцируют бактерии Helicobacter pylori, способные инфицировать слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки и, при определенных обстоятельствах, вызывают гастрит, дуоденит, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также злокачественные опухоли желудка, — подчеркнула врач

Она также объяснила, что название «хеликобактер пилори» дословно переводится как «спиралевидная бактерия, обитающая в привратнике желудка». Медик отметила, что заразиться ею можно при контакте с загрязненной водой или продуктами.

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