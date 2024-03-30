Россиянам рассказали, в каких случаях банк может заблокировать карту Юрист Русяев: банк может заблокировать карту из-за подозрительных операций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк может внезапно заблокировать карту клиента из-за подозрительных операций или нарушений условий обслуживания, сообщил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, платежный инструмент могут разблокировать, если за определенный период не будет замечено новых нарушений.

Это не навсегда. В некоторых банках делают так: если клиент определенный срок не допускает новых нарушений, ему восстанавливают обслуживание и снимают блокировку. Сроки такой «амнистии» прописаны в правилах банка, — сказал юрист.

Также, по словам собеседника, факт блокировки является конфиденциальной информацией, которая не сообщается в другие финансовые организации или органы. Однако банк имеет право проинформировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях клиента — для проведения соответствующих проверок, добавил Русяев.

Если клиент считает блокировку неправомерной, единственный выход — обратиться в суд, поскольку она производится на основании договора банковского обслуживания. Блокировка карты — не приговор. В любом случае свои права всегда можно отстоять в суде, — резюмировал эксперт.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, что ни одна страна в мире на данном этапе не может полностью отказаться от наличных денег. Эксперт пояснил, что это связано с психологическим фактором: не все люди готовы избавиться от купюр в пользу банковских карт и счетов.