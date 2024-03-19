Экономист оценил, можно ли полностью отказаться от наличных Экономист Беляев: ни одна страна не может полностью отказаться от наличных денег

Ни одна страна в мире на данном этапе не может полностью отказаться от наличных денег, рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев. В беседе с «Москвой 24» эксперт пояснил, что на этом сказывается психологический фактор: не все люди готовы избавиться от купюр в пользу банковских карт и счетов.

Можно ли полностью перейти на безналичные расчеты и отказаться от бумажных денег? <...> Человечество пока не готово к полному переходу на безналичные деньги. <...> Многие до сих пор не до конца доверяют безналичным расчетам. Это психологический момент. Люди всегда настроены на то, чтобы у них было что-то, что имеет материальную форму, — пояснил экономист.

Кроме того, бумажные деньги могут использоваться в экстраординарных ситуациях. Например, всегда существует риск отключения интернета или собственного гаджета, из-за чего нельзя будет провести безналичную оплату. В таком случае наличными можно будет расплатиться, даже если «ничего не работает», уточнил Беляев.

Экономист ранее порекомендовал хранить в виде наличных половину ежемесячного дохода. По его словам, эти деньги не следует тратить на импульсивные покупки, они должны оставаться для непредвиденных ситуаций. Наличные при этом необязательно постоянно носить с собой.