Россиянам рассказали, в чем проблема заброшенных дачных участков Садовод Туманов: владельцы заброшенных участков часто не платят взносы

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Проблема заброшенных участков в том, что их владельцы чаще всего не платят взносы, рассказал KP.RU садовод Андрей Туманов. По его словам, эти расходы ложатся на плечи других членов садоводческих товариществ.

Проблема действительно очень серьезная, потому что брошенный участок — это не только сорняки. Те, кто бросил участок, очень часто не платят еще и взносы. Есть у нас товарищества, где до 50% и даже больше брошено участков. Представьте, какие расходы ложатся на плечи остальных членов садоводческих товариществ, — объяснил эксперт.

Садовод отметил, что такие участки очень сложно изымать. Также нет четкого определения, что нужно делать собственнику, чтобы его участок считался освоенным.

Признаки заброшенности будут определены до 15 января 2025 года, сейчас же установлены признаки неиспользования в отношении земель сельскохозяйственного назначения, добавил Туманов. К таким признакам относятся самовольные постройки, сорняки, загрязнение отходами производства или химическими веществами как минимум на половине пощади участка.

Специалист подчеркнул, что нужно выстроить систему, чтобы именно местным властям было выгодно следить за проблемой заброшенных участков. Дело в том, что соседи и товарищества не могут подать в суд, чтобы изъять их, а местная администрация может, подытожил садовод.

Ранее депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что в России нужно начать штрафовать собственников, которые бросают огромные земельные участки. По его словам, земля остается непаханой и зарастает лесом.