В Госдуме предложили новый штраф для владельцев земельных участков Депутат Нилов: нужно штрафовать владельцев заброшенных больших участков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Олег Нилов в разговоре с NEWS.ru заявил, что в России нужно начать штрафовать собственников, которые бросают огромные земельные участки. По его словам, земля остается непаханой и зарастает лесом. Также необходимо обратить внимание на территории, за которыми не следят власти поселений, считает парламентарий.

Считаю, что начинать надо не с садоводов, а с собственников брошенных миллионов гектаров. Они уже все заросли лесом, непаханые. Также надо начинать с территорий, за которыми не следят власти поселений. Вокруг сел такие горят каждую весну. Это происходит из-за того, что не опаханы и не скошены прилегающие поля, — пояснил депутат.

Правительственная комиссия ранее одобрила предложенный Росреестром законопроект, согласно которому собственники земельных участков будут обязаны начать их использование в течение трех лет. Правила касаются в том числе садоводов и огородников и будут действовать по аналогии с участками сельхозназначения. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева пояснила, что нереализация деятельности, под которую выделяется земля, может стать основанием для изъятия.