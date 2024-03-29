Россиянам рассказали, почему не стоит отказываться от молочки Доцент Ионова: молочные продукты защищают от опасных микробов

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Молоко и пробиотические молочные продукты полезны для организма: они защищают от потенциально опасных микробов, поддерживают здоровье дыхательных путей, рассказала доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия ФГБОУ РОСБИОТЕХ Инна Ионова. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что молочка может заменить до 40% суточного рациона.

Употребление пробиотических молочных продуктов может помочь улучшить пищеварительный баланс, здоровье иммунной системы. Пробиотические молочные продукты способствуют защите от потенциально опасных микробов и поддерживают здоровье дыхательных путей и полости рта, — пояснила доцент.

Для детей молоко необходимо, чтобы поддерживать здоровый рост и развитие. В продукте содержатся необходимые организму минеральные вещества, витамины и углеводы. Ионова уточнила, что производители предлагают большое разнообразие молока и молочной продукции. Она посоветовала тщательно изучать этикетку. При отсутствии консервантов срок годности продукции будет коротким.

Если указано «Молокосодержащий продукт», «Молочный продукт», «Сметанный продукт», «Творожный продукт», «Сырный продукт» и др. — эта продукция содержит менее 50% немолочных компонентов, — добавила эксперт.

Доцент Жанна Гучок ранее рассказала, что плавленые сырки полезны для формирования костной ткани, зубов, ногтей и волос. Эксперт отметила, что также этот продукт является естественным источником белка и помогает развитию мышц.