Названа неожиданная польза плавленых сырков для костей Доцент Гучок: плавленые сырки полезны для формирования костной ткани

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Плавленые сырки полезны для формирования костной ткани, зубов, ногтей и волос, рассказала доцент кафедры «Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия» Университета РОСБИОТЕХ Жанна Гучок. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что также этот продукт является естественным источником белка и помогает развитию мышц.

Энергетическая ценность разных сортов плавленых сыров колеблется в диапазоне 220–360 ккал. Это делает плавленый сыр питательным продуктом, полезным для формирования костной ткани, зубов, ногтей и волос. Также это естественный источник белка, необходимого для нормального роста и развития мышц, — пояснила эксперт.

Усвояемость плавленых сырков составляет 100%. Лучше всего употреблять продукт за завтраком, чтобы оставаться в тонусе в течение всего дня. При этом важно изучать состав плавленых сырков. Дешевые, изготовленные с использованием искусственных химических добавок и содержащие немолочный жир варианты могут нанести вред организму. Гучок посоветовала не злоупотреблять плавлеными сырками и с осторожностью относиться к продукту при наличии непереносимости лактозы.

Диетолог Кристина Войт ранее рассказала, что лучшими продуктами в плане усвоения белка являются: куриное мясо и яйца (также перепелиные), креветки и кальмары. Эксперт отметила, что также подойдут белая рыба, кролик и красное мясо.