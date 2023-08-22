Россиянам рассказали о нюансах заказа и установки пластиковых окон Эксперт Васильев: при заказе пластиковых окон нужно прописать все параметры

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Заключая договор на установку пластиковых окон, необходимо обратить внимание на включение в документ стандартов изготовления и монтажа изделий, а также всех технических характеристик готового продукта, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Собеседник подчеркнул, что в договор нужно добавить предупреждения о вероятных негативных последствиях использования пластиковых окон и возможных отклонениях от норм.

Договор должен содержать предупреждения о возможных негативных последствиях установки пластиковых окон, согласование возможных отклонений от стандартов. Обратите внимание на сроки исполнения работ и стоимость: входит ли доставка, вывоз мусора, монтажная пена и так далее. Также должны быть все чеки и гарантийные талоны, — заявил Васильев.

По его словам, на установленных пластиковых окнах не должно быть сколов, царапин, вмятин, а также грязи и конденсата между стеклами.

Ранее Васильев рассказал NEWS.ru, что полная шумоизоляция помещений после установки пластиковых окон — один из трех самых популярных мифов, связанных с подобными изделиями. Он отметил, что второе заблуждение связано с количеством камер в профиле и стеклопакете и качеством, а третье — с вредностью ПВХ.