Россиянам рассказали о методе «развода» мужчин с помощью красивых девушек

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Молодые красивые девушки флиртуют с мужчинам в барах Санкт-Петербурга и под предлогом призывают их переместиться в более уютное заведение, там они «разводят» своих жертв на коктейли и кальяны и уезжают, а представители сильного пола платят огромный счет за услуги заведения. О таком способе обмана россиян «МК в Питере» рассказала бывшая промомодель Алиса Веденина (имя изменено).

Мне назначили собеседование в одном из безымянных баров, который даже на картах не значился. Прихожу на собеседование, заполняю резюме, и вдруг ко мне подходит девушка со словами: «Ой, ты такая симпатичная. У нас тут девочки промщицами работают. Они выезжают в другие бары, цепляют мужиков, привозят сюда и разводят на деньги», — рассказала Веденина.

Ей пообещали, что за ночь такой работы можно получить до 30 тысяч рублей, так как 20% от счета уходит на оплату работы девушек. Вместе с этим экс-промомодель призналась, что к ним нередко приставали мужчины или просто «лезли целоваться». Также в заведении установлены штрафы для таких сотрудниц: за пропуск смены — 5 тысяч рублей, а за несколько ночей подряд без клиентов — до 20 тысяч рублей.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала о том, что для создания баз данных потенциальных жертв мошенники начали чаще использовать «социологические опросы» и «исследования потребителей». Эксперт отметила, что в рамках опроса россияне готовы общаться охотнее.