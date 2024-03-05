Россиянам рассказали о частых ошибках в столовом этикете Эксперт по этикету Свежакова: не стоит разрезать блюдо на маленькие куски

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Одной из главных ошибок, которую допускают в столовом этикете, является нарезание сразу всего содержимого тарелки на маленькие куски, рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова. В беседе с «Москвой 24» она отметила, что в России принято отрезать небольшой кусок и съедать его, чтобы блюдо в тарелке сохраняло аккуратный вид.

В России все-таки принято отрезать небольшой кусок, который поместится в рот, наколоть его на вилку и съесть. Таким образом и в тарелке остается аккуратный вид до последнего момента, и блюдо не остывает. То есть отрезали один кусок и сразу съели, — пояснила эксперт.

Также стоит избегать использования за столом зубочисток. Свежакова уточнила, что при необходимости лучше выйти и сделать все процедуры в одиночестве. Эксперт подчеркнула, что часто возникает вопрос с тем, кто должен оплачивать счет. По ее словам, в этом случает действует правило: кто пригласил, тот и берет на себя расходы. При этом, если хочется финансово поучаствовать, можно оставить чаевые.

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