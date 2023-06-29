Россиянам рассказали, нужно ли закрывать входную дверь на все замки Строительный эксперт Васильев призвал россиян всегда закрывать входную дверь на все замки

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Перед уходом из дома входную дверь нужно закрывать на все замки, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он объяснил, что использование всех механизмов максимально обезопасит жилище, а также продлит срок службы устройств.

Два или три надежных замка вскрыть сложнее и дольше, а за это время кто-нибудь спугнет воров или вызовет полицию. А если стальная дверь оснащена бронепластинами, прикрывающими замки, то преступники точно не станут с ней связываться. И второй момент: если долго не пользоваться одним из замков, то механизм потихоньку засорится, начнет заедать. Чтобы ключ не клинило, лучше пользоваться всеми замками, — подчеркнул собеседник.

Ранее Васильев рассказал NEWS.ru, что не стоит приобретать входную дверь с замками неизвестного или непонятного производителя. Чаще всего, по его словам, для тамбура достаточно одного замка, а для входной двери в квартиру — двух. Васильев добавил, что в последнем случае подойдет комбинация из сувальдного и цилиндрового механизмов.

Собеседник также рассказал, что лучшим материалом для входной двери является высокопрочная сталь. По его словам, следует выбирать модели с шумопоглощающими панелями и несколькими слоями минеральной ваты. Кроме того, потребуется прочный каркас и усиленные петли.