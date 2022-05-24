Россиянам рассказали, нужно ли закрывать веб-камеры на компьютерах Создатель kremlin.ru посоветовал россиянам закрывать объектив веб-камеры компьютеров

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Злоумышленники в теории способны взломать ПО веб-камеры «бытового» персонального компьютера и «подсматривать» за частной жизнью юзера, заявил главный разработчик сайта kremlin.ru Артём Геллер. Эксперт подчеркнул, что вероятность подобной «атаки» стремится к нулю, если пользователь не работает с секретной информацией, но если он «переживает», то лучше закрыть объектив физически. Собеседник отметил, что лучшим способом пресечь данное явление — установить на ПК антивирусное ПО.

Если психологически дискомфортно, то лучше камеру закрыть. Но в целом если вы не работаете с секретной информацией, живёте обычной жизнью, то вы мало кого заинтересуете, вероятность взлома стремится к нулю. Крупным сервисам, которые мы используем, не нужна ваша камера, и они не хранят видео. Это должен быть целенаправленный взлом камеры. Это не очень сложно — на уровне добавить человеку вирус в ПК, украсть пароль от соцсети. Задача для заурядного хакера, как и найти ПО для этого, — рассказал Геллер.

Программист добавил, что доступ к веб-камере злоумышленники иногда получают во время удалённого использования ПК. Такой «взлом» можно определить, если курсор двигается по экрану «сам по себе», а компьютер «автоматически» выполняет задачи, требующие от юзера «ручного управления».

Выключение компьютера от взлома камеры не спасёт. У такого злоумышленника уже есть ПО для подключения к ПК удалённо. И он повторно это сделает, как только вы включите устройство, если у него ещё будет такая возможность. Здесь помогают только антивирусы. Они выявляют и удаляют самые массовые вредоносные программы, используемые заурядными хакерами, которые не пишут собственный софт, — подытожил Геллер.

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