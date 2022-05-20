Патрушев раскритиковал анонимность в интернете Патрушев: из-за анонимность в интернете растёт киберпреступность

Николай Патрушев / Фото MFA Russia/via Globallookpress.com

Анонимность в интернет-среде, которая поддерживается США, приводит к росту киберпреступлений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передаёт ТАСС. По мнению Патрушева, из-за анонимность также получают широкое распространение опасные компьютерные вирусы.

Поддерживаемая США анонимность интернета способствует распространению компьютерных вирусов и деятельность киберпреступников, — сказал Патрушев.

Начальник следственного департамента МВД Сергей Лебедев ранее заявил, что борьба с киберпреступностью требует изменений в федеральном законодательстве, которые позволили бы правоохранительным органам получать информацию в режиме реального времени из баз данных банков и операторов связи. Он добавил, что такие меры позволят оперативно пресекать хакерские атаки на данные организации и возмещать ущерб, причинённый гражданам.

По данным исследования «Лаборатории Касперского», в марте 2022 года число DDоS-атак на компании в России увеличилось в восемь раз в сравнении с февралём. Специалисты отметили, что длительность атак увеличилась с 12 минут до 29,5 часа. При этом самая продолжительная DDоS-атака составила 145 часов, или шесть суток.