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19 июля 2025 в 09:17

Россиянам рассказали, кому положена скидка до 50% на оплату ЖКУ

Финансист Хрустова: многодетные семьи могут получить скидку до 50% на оплату ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многодетные семьи в России имеют право на льготы от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова. По ее словам, которые приводит агентство ПРАЙМ, в некоторых регионах скидка на оплату ЖКУ достигает 50%. Как объяснила Хрустова, на это в том числе влияют количество детей в семье и совокупный доход.

На размер субсидии могут влиять количество детей в семье, ее совокупный доход, уровень прожиточного минимума в регионе, региональный стандарт стоимости ЖКУ, а также максимально допустимый размер трат на коммунальные платежи в регионе и региональный стандарт нормы площади жилья, — отметила финансист.

Хрустова добавила, что льгота на оплату ЖКУ предоставляется семьям в виде субсидии. По ее словам, граждане оплачивают счета за ЖКУ в полном объеме и только после этого получают выплату от государства для компенсации трат.

Ранее депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект, который может кардинально изменить систему поддержки многодетных семей. Так, семьи с тремя и более детьми получат право выбора между бесплатным земельным участком и денежной компенсацией от 1 млн рублей.

ЖКУ
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