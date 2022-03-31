Россиянам рассказали, когда станет комфортно брать ипотеку

При выборе ипотеки в сложившихся условиях на рынке недвижимости важно понимать, является ли платёж для человека комфортным или нет, заявил NEWS.ru эксперт по недвижимости Константин Барсуков. По его словам, учитывая текущие цены и размеры кредитов, нормальный платёж считается по ставке ниже 11%, но к ней можно будет прийти через полтора-два года.

Я бы рассуждал не с позиции выгоды, а с позиции удобности: платёж нормальный или нет. Учитывая текущие цены, нормальный платёж начинается по ставке ниже 11%. При текущих условиях мы можем приходить к этой ставке года через полтора-два. Легко может случиться так, — отметил Барсуков.

Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление об увеличении максимальной ставки по льготной ипотеке до 12%. Инициатором повышения ставки по льготной ипотеке с 7% до 12% и максимального размера кредита стал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, пришло время изменить существующие параметры. Он добавил, что власти будут наблюдать за работой обновлённой программы и при необходимости смогут скорректировать процентную ставку.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что из-за текущей экономической ситуации в России рынок недвижимости нестабилен, поэтому покупать квартиру в ипотеку сейчас не выгодно никому, особенно семьям с детьми.