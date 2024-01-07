Россиянам рассказали, какую рыбу можно есть при гастрите и язве желудка Врач Тимощенко: пациентам с гастритом стоит выбирать нежирные сорта рыбы

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Треска

При гастрите и язве желудка пациентам стоит выбирать нежирные сорта рыбы, например треску или морского окуня, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По словам врача, рыба с высоким содержанием жиров может оставаться в рационе, но ее употребление должно быть ограничено, поскольку жирная еда провоцирует тяжесть и тошноту после приема пищи.

В случае отсутствия аллергических реакций пациентам гастроэнтерологического профиля нет необходимости ограничивать в рационе рыбу. Исключение могут составить лица с эозинофильным эзофагитом, ведь для них остается оптимальным соблюдение элиминационной диеты с ограничением основных групп аллергенов. Пациентам гастроэнтерологического профиля стоит отдавать предпочтение нежирным сортам рыбы, например треска, хек, морской окунь. Жирные сорта, в частности семга, форель или скумбрия, в рационе могут присутствовать, но в ограниченном количестве, — объяснила Тимощенко.

Доктор отметила, что избыточное содержание даже полезных жиров может провоцировать симптомы тяжести и тошноты после еды. Для улучшения работы печени в рацион необходимо включить сельдь, как источник незаменимой аминокислоты метионина, заключила Тимощенко.

Ранее врач-диетолог Ольга Редина заявила, что людям старше 50 лет необходимо есть рыбу, поскольку в этом возрасте организм нуждается в большем количестве белка для поддержания мышечной массы и силы. По ее словам, это помогает быть более энергичными и продлевает молодость.