Россиянам рассказали, какие вещи нужно стирать только в холодной воде Химик Юрова: пятна крови, кофе, чая и молочных продуктов отстирывают только в холодной воде

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Вещи с пятнами крови, кофе, чая, варенья или джема, а также испачканные молочными продуктами лучше стирать «в машинке» только в холодной воде, рассказала NEWS.ru старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Наталья Юрова. Эксперт отметила, что кипяток провоцирует ряд реакций, в том числе свертывание белков, из-за чего загрязнения въедаются в ткань.

Пятна крови, молочных продуктов, джема или варенья, чая и кофе, даже если загрязнение очень сильное, нужно отстирывать в машинке только в холодной воде. Горячая вода провоцирует ряд химических реакций, например, свертывание белков, после чего такие пятна въедаются в ткань. Вывести их затем гораздо сложнее. Такие загрязнения можно стирать только в воде температурой не выше 30 градусов, — добавила Юрова.

Она подчеркнула, что существуют много современных средств, эффективных при 25-30 градусах и хорошо выводящих пятна. По словам эксперта, в случае опасений, что при полоскании моющие средства плохо вымываются из ткани, вещи можно «прогнать» в стиральной машине еще раз или использовать более экологичную, биоразлагаемую бытовую химию, например, на основе хозяйственного мыла.

Щадящего подхода требуют шелк, шерсть и ткани с металлическими нитями, нижнее белье и одежда с декоративными деталями. Горячая вода может вызвать сжатие или деформацию деликатных тканей, привести к потере насыщенности цвета, повреждению принтов, надписей, рисунков. В результате одежда теряет внешний вид. Во всех этих случаях сохранить изделия в хорошем состоянии и предотвратить их ранний износ поможет стирка при температуре 30-40 градусов, — резюмировала Юрова.

Ранее гендиректор службы прачечной и химчистки Деян Димитров заявил, что спортивные вещи не следует стирать с кондиционером, потому что он не предназначен для тканей с водоотталкивающим покрытием. Также не следует класть много стирального порошка, поскольку густая пена хуже проникает в волокна и счищает грязь.