Эксперт рассказал, как правильно стирать спортивные вещи

https://static.news.ru/photo/9cdc55f4-a280-11ea-ad60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

О том, как избежать ошибок при стирке спортивной и пляжной одежды, рассказал генеральный директор службы прачечной и химчистки Деян Димитров в интервью газете Mirror.

Эксперт рассказал о распространённых ошибках при стирке таких изделий. Так, спортивные вещи не следует стирать с кондиционером, потому что он не предназначен для тканей с водоотталкивающим покрытием. Также не следует класть много стирального порошка, поскольку густая пена хуже проникает в волокна и счищает грязь.

Обильная пена не позволяет бактериям и грязи выйти из ткани, — цитирует его издание.

Кроме того, при стирке в стиральной машине спортивные вещи лучше выворачивать наизнанку, вместо отбеливателя использовать уксус, выбирать минимальный температурный режим. Купальники же вообще следует стирать вручную, чтобы они не полиняли и не сели.

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