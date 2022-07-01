Россиянам рассказали, как выглядеть модно даже в жару Стилист Ким дала советы, как выглядеть модно в жару

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Чтобы легче переносить жару, лучше всего носить одежду светлых тонов из льна и хлопка, либо из натуральных материалов с добавлением полиэстера, заявила стилист Ольга Ким в беседе с NEWS.ru. Она посоветовала выбирать более свободные фасоны, потому что в облегающей одежде жарко и некомфортно.

Например, отличный вариант — свободное платье, которое мало прикасается к телу, если вы готовы к расслабленным образам. Сейчас еще очень актуальный вариант — костюмы с рубашкой. Это могут быть либо свободно струящиеся брюки и такая же свободная рубашка, либо это шорты с рубашкой с коротким рукавом. Это тоже очень актуально сейчас, — рассказала Ким.

Чтобы легче переносить жару, лучше всего носить светлые тона. В этом случае подойдут цвет слоновой кости, ванильный или пастельно-светлая цветовая гамма: светло-зеленый, светло-желтый, голубой, розовый, подытожила стилист.

Ранее стилист Яна Гракова дала советы, какую одежду взять с собой в отпуск. По ее словам, в первую очередь надо определиться, чем человек собирается заниматься во время запланированного отдыха. Стилист также порекомендовала отдавать предпочтение гардеробу капсульного типа, где все вещи подходят друг к другу по цвету и фигуре