Россиянам рассказали, как выбрать безопасные и долговечные обои Строительный эксперт Васильев: обои лучше покупать из флизелина или текстиля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для жилой комнаты лучше подойдут обои из экологичных материалов: бумажные, деревянные или текстильные, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он добавил, что полностью безопасными для здоровья и долговечными также являются изделия из флизелина.

Флизелиновые обои не уступают виниловым в прочности и долговечности. При этом они полностью безопасны для здоровья. Но при покупке проверяйте у продавца сертификаты безопасности и изучайте состав. Для жилых комнат подойдут экологичные обои: растительные, бумажные, деревянные, текстильные обои. Они не имеют резкого запаха, в них не содержатся соли тяжелых металлов, синтетические красители, — подчеркнул Васильев.

По его словам, для кухни или прихожей, где высок риск загрязнения, лучше купить моющиеся обои: пенные, акриловые или стеклообои.

Ранее детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова дала советы родителям, которые собираются делать ремонт в детской комнате. По ее мнению, для ребенка подойдут обои светлых и спокойных тонов, тогда как красный, оранжевый, черный и коричневый цвета не стоит использовать. Психолог добавила, что в детской нужно обязательно организовать спальную комнату, стол для занятий, а для маленьких детей стоит постелить ковер для игр на полу.