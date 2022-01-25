Россиянам рассказали, как уберечься от негативных новостей

Регулярный просмотр негативных новостей может вызвать панические атаки, нарушение чувства безопасности и невроз, сообщила в беседе с NEWS.RU психолог Анастасия Волошина. По её мнению, для защиты от негативного информационного фона необходимо снизить количество просматриваемых новостей, сформировать повестку самостоятельно, а также переключить внимание на собственную жизнь. Кроме того, стоит сфокусироваться на позитивных событиях и делиться ими с окружающими.

Что же делать, чтобы снизить градус психологического напряжения? Ответ достаточно прост: прекратить постоянно смотреть новости и понять простую истину — вы выбираете своё информационное поле самостоятельно, только от вас зависит ваше состояние: то, что вы читаете и смотрите, всегда будет на вас влиять — это внешний фактор, социальная среда, и она есть! — сказала Волошина.

По словам эксперта, особо восприимчивым людям следует переключить внимание с новостной повестки на свою жизнь, наполнив её приятными впечатлениями.

Если вы достаточно восприимчивы, переключите своё внимание в себя, на себя, на собственную жизнь, встретьтесь с друзьями, сходите в кино, попейте чай, займите своё время чем-то полезным для себя и своих родных, тем, что сделает вас счастливей, — подчеркнула психолог.

Она также призвала фокусироваться на положительных моментах и делиться ими с окружающими людьми.

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