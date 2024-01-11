Россиянам рассказали, как сильно подорожают бананы из-за мятежа в Эквадоре Финансист Разуваев: из-за мятежа в Эквадоре бананы могут подорожать на 50% в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бананы могут подорожать в России на 50% из-за беспорядков в Эквадоре, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. Он добавил, что в случае урегулирования ситуации в латиноамериканской стране цены стабилизируются, хотя сильного снижения ожидать не стоит.

Из-за беспорядков в Эквадоре бананы в России могут сильно подорожать, процентов на 50. Из-за этих сложностей. Не так давно в Латинской Америке шла настоящая торговая война между производителями бананов и европейскими странами. Все это может закончиться очень серьезно. Когда ситуацию урегулируют, бананы могут подешеветь, но не сильно, не на 50%, — заявил Разуваев.

Сейчас в Эквадоре введен режим чрезвычайной ситуации и внутреннего вооруженного конфликта. Он установлен на ближайшие 60 дней.

8 января в четырех тюрьмах вспыхнули бунты. За день до этого Генеральная прокуратура республики начала расследование обстоятельств возможного побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» по кличке Фито. Также сообщалось, что вооруженные люди в прямом эфире ворвались в студию телеканала TC Televisión и взяли в заложники находившихся там сотрудников. В дальнейшем полиции удалось освободить большую часть заложников и задержать нескольких преступников.