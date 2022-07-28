Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке смартфона Инвестор Волкова призвала россиян экономить на характеристиках новых смартфонов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Продажа телефонов и смартфонов в торговом зале магазина бытовой техники и электроники

Инвестор Татьяна Волкова в разговоре с NEWS.ru призвала россиян внимательнее изучать характеристики смартфонов, предлагаемых к покупке. Эксперт отметила, что «отсечение» ненужных функций в гаджетах помогает экономить на приобретении электроники. Собеседница подчеркнула, что перед походом в магазин необходимо задать себе вопрос: «Где найти дешевле?».

Рассмотрите ноунейм товар или продукцию под альтернативным брендом, соответствующую озвученным вами характеристикам. При этом стоимость подобных гаджетов намного ниже. Очень важно внимательно изучить начинку смартфона и понять, а не переплачиваете ли вы за «железо», которое для вас не актуально. Очень часто высокая стоимость гаджета обусловлена функционалом, которым в жизни вы так никогда и не воспользуетесь, — добавила Волкова.

Она также раскрыла лайфхаки, как не переплачивать за продукты. Инвестор посоветовала перед походом в продуктовый магазин первое, что необходимо сделать, это составить четкий план по расходам, где указаны приоритетные покупки. По ее мнению, такая «хитрость» позволит избежать импульсивных покупок и переплат.

Также для дополнительной мотивации эксперт посоветовала мысленно представлять, что сэкономленные деньги пойдут «в фонд крупных покупок». Так воздержаться от незапланированных трат будет гораздо проще, считает Волкова.

Ранее экономист Никита Кричевский заявил, что просроченные товары из супермаркетов попадают в кулинарию или в раздел социальных продуктов. Он добавил, что просроченное мясо может оказаться и в ларьке с шаурмой.