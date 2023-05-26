Россиянам рассказали, как оформить наследство после истечения срока Юрист Виноградов: наследство можно оформить после истечения срока в случае тяжелой болезни

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Юрист Вадим Виноградов рассказал агентству ПРАЙМ, что наследник может оформить наследство после истечения срока в шесть месяцев со дня смерти наследователя, если наследник не знал о причитающемся ему по закону наследстве. Эксперт добавил, что уважительной причиной также является тяжелая болезнь или отъезд за рубеж.

Речь идет о случаях, когда человек не знал и не мог знать о причитающемся ему по закону наследстве или не успел его принять по объективным обстоятельствам — например, долго и тяжело болел, был за рубежом, находился в беспомощном состоянии и так далее, — сказал Виноградов.

Специалист при это предупредил, что суд будет внимательно изучать указанные причины, а в случае отказе доля опоздавшего перейдет другим наследникам в порядке очередности.

Ранее экономист Анастасия Хрусталева рассказала, что россияне могут лишиться пенсии, если не будут приходить за ней в течении полугода, при переезде в другую страну или потери оснований для ее получения. Эксперт добавила, что пенсии по инвалидности можно лишиться, если получатель не пройдет переосвидетельствование, при прекращении действия оснований для назначения выплаты.