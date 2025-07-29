Россиянам раскрыли, во сколько обойдется набор для отправки ребенка в школу Минимальный набор для отправки ребенка в школу подорожал на 7%

Стоимость минимального школьного набора в нынешнем году подскочила на 7% по сравнению с прошлым, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс». В цене прибавили практически все товары, такие как канцелярские принадлежности и форма.

Согласно предоставленной информации, на минимальный комплект для отправки ребенка в школу, в который входят тетради, дневник, пенал, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, форма и рюкзак, в июле нужно было отдать 16 219 рублей. Примечательно, что рюкзаки стали единственным товаром, стоимость которого снизилась.

Ранее в Министерстве просвещения России одобрили обновленные нормативы школьной нагрузки для младшеклассников, которые вступят в силу с начала нового учебного года. Согласно обновленным правилам, для учащихся 1–4 классов допускается не более 26 часов нагрузки в неделю. При этом предел суммарного объема школьных занятий должен составлять от 2966 до 3305 часов за четыре года в зависимости от пятидневного или шестидневного формата обучения.