Россиянам раскрыли причины роста цен на баранину Эксперт рынка Комкова: цены на баранину поднимают для удвоения выпуска мяса

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Цены на баранину растут из-за того, что к 2030 году хотят увеличить вдвое выпуск мяса, рассказала в беседе с «Радио 1» эксперт потребительского рынка Елена Комкова. По ее словам, рост цен происходит параллельно с ежегодным ростом стоимости всех продуктов питания.

Кроме стандартных вещей, связанных с тем, что идет ежегодный рост на все продукты питания, я думаю, что это связано с тем, что поставлены достаточно амбициозные цели по развитию отрасли. Хотят удвоить выпуск баранины к 2030 году в два раза, — объяснила эксперт.

Специалист отметила, что выполнить такие цели можно только с серьезными инвестициями в персонал, в новые выгулы и в модернизацию производства. Поэтому необходимо поднимать цены на мясо, чтобы предприятия оставались на плаву и, увеличивая прибыль, смогли дойти до нужного показателя.

Баранина используется во многих блюдах, из-за чего пользуется популярностью, добавила Комкова. Кроме того, это мясо экспортируется.

Ранее стало известно, что цены на баранину у отечественных производителей за год выросли на 30–40%. Уточняется, что индекс на охлажденную и остывшую баранину подскочил на 33,2%. По данным федеральной службы, индекс цен на замороженную баранину увеличился на 41,5% по сравнению с мартом предыдущего года.