В России резко подорожала баранина Росстат: цены на баранину в России выросли на 30-40%

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Цены на баранину у отечественных производителей за год выросли на 30-40%, сообщили РБК в Росстате. Отмечается. что индекс на охлажденную и остывшую баранину подскочил на 33,2%.

По данным федеральной службы, индекс цен на замороженную баранину увеличился на 41,5% по сравнению с мартом предыдущего года.

В марте 2024 года индекс цен на баранину парную, остывшую или охлажденную вырос по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 33,2%, — говорится в сообщении.

Замгендиректора по маркетингу и продажам компании «Дамате» Дарья Лащенко прокомментировала рост цен на баранину. По ее словам, подорожание обусловлено снижением поголовья овец и дефицитом мяса на внутреннем рынке РФ. Лащенко отметила, что основная часть поголовья овец в стране приходится на малые хозяйства, которые чувствуют рост издержек и снижение рентабельности.

Россиянам ранее назвали критерии для выбора идеального мяса на шашлык. Эксперт Роскачества Наталья Филатова в беседе с NEWS.ru перечислила пункты, на которые следует обращать внимание. Свежее охлажденное мясо должно иметь равномерный, глянцевый, а не матовый цвет. Также оно должно быть сухим и упругим. Вмятин от пальца на мясе оставаться не должно.