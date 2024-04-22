Названы критерии выбора идеального мяса для шашлыка Роскачество: у свежего охлажденного куска мяса равномерный и глянцевый цвет

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Перед покупкой мяса для шашлыка необходимо обратить внимание на его свежесть и внешний вид, рассказала NEWS.ru эксперт Роскачества Наталья Филатова. По ее словам, у свежего охлажденного куска мяса равномерный, глянцевый, а не матовый цвет. Кроме того, по словам эксперта, мясо должно быть сухим и упругим.

Посмотрите на кусок мяса со всех сторон, в том числе с той, на которой он лежит, надавите на мясо и проверьте — не должно остаться вмятины от пальца. Обратите внимание на состояние и цвет жира: у несвежего продукта жир будет матовым, липким, серо-желтого цвета. Разумеется, если запах вас чем-то смутил, откажитесь от покупки. Мясо должно быть сухим и упругим. Нельзя покупать, если поверхность мяса покрыта скользкой пленкой, — сказала Филатова.

Эксперт напомнила, что для классического свиного шашлыка лучшим вариантом будет шея, альтернатива шейной части — корейка, мясо со спинной части, вырезка. Если любите баранину, то на шашлык подойдет мякоть бедра ягненка и корейка. Также Филатова рекомендовала не покупать жирное мясо, так как жир лучше всего впитывает из дыма опасные вещества.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что для полезного маринада для шашлыка лучше всего использовать натуральные продукты, например лук, кислые фрукты, ягоды и кислый томатный соус. По ее словам, любая кислота помогает желудочному соку легче переварить мясо, особенно если это свинина или говядина.