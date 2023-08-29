Россиянам раскрыли правила выбора питомника для покупки котенка Ветеринар Наумова: покупая котенка в питомнике, проверяйте его родословную

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При покупке котенка в питомнике проверьте все необходимые документы, подтверждающие происхождение и породу четвероногого, рассказала NEWS.ru ветеринар Маргарита Наумова. Эксперт также призвала обратить внимание на условия содержания животных.

Убедитесь, что питомник предоставил все необходимые документы, подтверждающие происхождение и породность котенка, включая ветпаспорт и родословную. Обратите внимание на условия содержания: осмотрите помещения, где живут котята. Они должны быть чистыми и просторными. Обратите внимание на общее состояние животных — они должны выглядеть здоровыми и ухоженными, — подчеркнула Наумова.

Собеседница посоветовала изучить характеристики породы, которая интересует покупателя, в том числе порочащие факторы.

Наумова ранее рассказала NEWS.ru, что маленьким котятам может быть незнакомо чувство прикосновения, поэтому начинать их гладить нужно постепенно. По ее словам, они должны привыкнуть к новым ощущениям. Не лишним будет изучить и предпочтения своего питомца, отметила она. При поглаживании необходимо обращать внимание на реакцию своего котенка, добавила эксперт. Он может начать мяукать, уходить или подставлять более предпочтительное место, подытожила Наумова.