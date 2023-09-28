Россиянам рассказали, какой образ жизни избавит их от головных болей Терапевт Тимощенко: от головной боли избавят спорт, сон и отказ от спиртного

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Свести к минимуму риск возникновения головных болей можно, если придерживаться здорового образа жизни: спать семь-девять часов, полностью отказаться от спиртного и курения, а также заниматься физкультурой, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Медик также призвала избегать стрессовых ситуаций, пить достаточное количество воды и ограничить употребление сладостей и слишком соленых продуктов.

Продолжительность сна для взрослого человека должна составлять не менее семи-девяти часов. Ограничьте в рационе продукты с высоким гликемическим индексом — сладости и слишком соленые блюда, а также напитки с высоким содержанием кофеина. Исключите алкоголь и курение, избегайте стрессовых ситуаций, — заявила Тимощенко.

В качестве физической нагрузки врач посоветовала кардио в виде ходьбы на свежем воздухе.

Ранее Тимощенко рассказала NEWS.ru, что головную боль можно побороть без лекарств, если обеспечить приток свежего воздуха, сделать холодный компресс на лоб или мягкими поглаживающими движениями от висков к затылку. Медик посоветовала ограничить раздражающие сигналы — как зрительные, так слуховые. Она подчеркнула, что если немедикаментозные методы не помогают, то при частых приступах головной боли нужно обратиться к специалисту.