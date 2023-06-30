Россиянам раскрыли, как определить качество водки по бутылке и цвету огня Хирург Умнов: бутылки водки без предохранительного кольца, этикетки и QR-кода являются контрафактными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Качественная водка горит голубым пламенем, прозрачная, не содержит пузырьков воздуха и не замерзает до минус 20 градусов Цельсия, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. По его словам, даже в магазине необходимо внимательно осматривать бутылку спиртного.

Водка должна быть прозрачной и не содержать пузырьков воздуха. Гореть голубым пламенем. Не замерзать до минус 20 градусов. Внимательно осмотрите бутылку. У колпачка должно быть предохранительное кольцо, он не должен прокручиваться. Этикетка — прикреплена пятью линиями к бутылке, текст сочно пропечатан, обозначена дата изготовления. Исключает контрафакт наличие акцизной марки, так как изготовление подобных марок очень дорого, — отметил Умнов.

Он добавил, что можно загрузить приложения, позволяющие определить производителя, лицензию: смартфон считает информацию с акцизной марки или QR-кода на чеке.

Медик также рассказал NEWS.ru, что водка разрушительно воздействует практически на все органы и системы человеческого организма, с которыми соприкасается. Врач добавил, что напиток, кроме этилового спирта, опасен токсичными сивушными маслами. Умнов подчеркнул, что в первую очередь от водки страдают печень, поджелудочная железа и головной мозг.

По его словам, водка приводит к дистрофии тканей сердца, пациенты страдают повышением артериального давления, нарушением ритма. Эксперт подчеркнул, что злоупотребление данным видом спиртного провоцирует жировое перерождение печени, из-за чего сначала орган становится не в состоянии перерабатывать токсины, а после развивается цирроз — замещение оставшейся ткани на рубцы.

Ранее психиатр-нарколог Олег Гончаров рассказал, что в мире не существует добавки, которая уменьшала бы всасывание алкоголя. По его словам, спиртное попадет сначала в печень, а потом в мозг и вызовет опьянение. Специалист сомневается, что пищевые добавки снимут симптомы алкогольного опьянения.