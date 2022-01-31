Россиянам предрекли тёплый февраль с аномальными осадками

В феврале на всей территории России за исключением Чукотки установится преимущественно тёплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передаёт ТАСС. По его словам, в особенности это касается Поволжья, Западной Сибири, Красноярского края, центра Якутии и Урала.

На всей территории страны температура будет выше нормы и около нормы, но на положительном фоне. Исключение составит только Чукотка. Наиболее заметные положительные аномалии ожидаются в Приволжском федеральном округе, Западной Сибири, Красноярском крае, центре Якутии, на Урале, — сказал Вильфанд.

Он добавил, что при этом не стоит ожидать от февраля неизменно тёплой погоды, поскольку периоды похолоданий всё же будут. Кроме того, синоптик заявил, что в ряде регионов ожидаются аномальные осадки. В частности, больше нормы выпадет на западе европейской части России, в Тверской и Брянской областях.

На юге Западной Сибири, Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области и юге Дальнего Востока, юг Хабаровского края, Амурская область, Приморский край — тут избыток тоже прогнозируется. В Якутии и северной половине Хабаровского края ожидается дефицит осадков, — резюмировал Вильфанд.

Ранее он сообщил, что аномальное тепло придёт в Россию уже в конце января — начале февраля. По его прогнозу, в азиатской части страны температура будет выше нормы на 8–12 градусов, а в европейской части — на 4–7 градусов.