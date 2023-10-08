Россиянам предрекли тяжелый год из-за распространенной инфекции Инфекционист Тимаков: россияне чаще будут болеть ОРВИ в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Россияне будут часто болеть ОРВИ в текущем году и следующем, заявил ТАСС врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, всему виной ослабленный после изоляции иммунитет.

Многие люди перенесли коронавирусную инфекцию, что тоже оказало негативное влияние на естественную защиту организма, добавил специалист. Однако опасаться нечего, поскольку, по наблюдениям врачей, ОРВИ протекают легче обычного. Пациентов редко приходится госпитализировать, реже встречаются осложнения, связанные с пневмониями.

Будет очень тяжелый год по ОРВИ, потому что после изоляции у нас с вами не было тренировки иммунитета — это первое. Второе — у нас снизился иммунитет из-за коронавирусной инфекции, которая меняет наш иммунный ответ и частично стирает иммунологическую память другим вирусом, — пояснил собеседник агентства.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что некоторым людям противопоказано закаливание. Речь идет о пациентах со стенокардией. Медик объяснил, что обливание холодной водой снижает риск развития инсульта только у людей без заболеваний или патологий сосудов.

Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала, как правильно закаливаться. Перед тем как переходить к практике, нужно начать гулять ежедневно в любую погоду.