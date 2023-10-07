Мясников рассказал, для кого опасно закаливание Доктор Мясников: закаливание опасно для людей со стенокардией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Закаливание может быть опасно для людей со стенокардией, заявил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Он объяснил, что раньше даже определяли предынфарктное состояние с помощью холодовой пробы.

Кисть руки полностью погружали на одну минуту в холодную воду. У людей с плохими сосудами нахождение в холодной воде провоцирует длительный спазм, — рассказал он.

Мясников предупредил, что закаливание снижает риск развития инсульта только у людей без заболеваний или патологий сосудов. В ином случае от обливаний холодной водой надо отказаться, пояснил он.

Ранее нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала, как правильно закаливаться. Перед тем как переходить к приемам закаливания, нужно начать гулять ежедневно в любую погоду, посоветовала она. В разговоре с «Вестями Подмосковья» эксперт уточнила, что прогулки на свежем воздухе можно совместить с физической активностью, например с бегом или игрой в футбол.

До этого врач Андрей Тяжельников посоветовал начинать закаливаться летом с воздушных ванн — регулярных утренних и вечерних прогулок общей продолжительностью три-четыре часа в день. Сразу приступать к интенсивным процедурам, таким как обливания или плавание в холодной воде, не следует, предупредил специалист.