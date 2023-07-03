Врач рассказал, как правильно начать закаляться Врач Тяжельников: закаливание следует начинать с воздушных ванн и контрастного душа

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Закаливание полезно в деле укрепления здоровья, помогает легче переносить низкие температуры и их перепады, рассказал в беседе с Lenta.ru главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. По его словам, лучшим временем для начала закаливания является лето.

Врач посоветовал начинать закаливание с воздушных ванн — регулярных утренних и вечерних прогулок общей продолжительностью 3-4 часа в день. Полезны и уличные занятия спортом: зарядка, бег, воркаут, подвижные игры.

Можно начинать с меньшего времени и постепенно увеличивать. При этом одежда должна соответствовать сезону и не перегревать, — подчеркнул врач.

Что касается водных закаливающих процедур, то их можно начать с умывания прохладной водой, принятия контрастного душа или ванн с температурой равной температуре тела, постепенно снижая температуру, а также обливаний, продолжил специалист. Купание в водоемах следует начинать при температуре воды не менее плюс 23 градусов. Сначала пребывать в воде следует недолго, затем время можно увеличивать.

Сразу приступать к интенсивным процедурам — таким как обливания или плавание в холодной воде — не следует, предупредил Тяжельников. Закаляться нужно регулярно и каждый день — тогда уже к осени будет стойкий результат. При этом закаляться можно только при отсутствии симптомов ОРВИ и гриппа, а также и вне обострения хронических заболеваний.

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