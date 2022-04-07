Россиянам предложили вкладывать деньги в доширак и тушёнку на фоне санкций

Экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко в беседе с NEWS.ru заявил, что в сложившихся условиях из-за санкций среднестатистическому россиянину не стоит думать о том, какой бизнес открыть. По его словам, гражданам РФ лучше задуматься о том, как сохранить свою зарплату и место работы. Потапенко пояснил, что сейчас кругом логистическая и финансовая блокада и население получало деньги от нефтегазовых доходов, которые падают.

Среднестатистический россиянин сейчас может вложить деньги в доширак и тушёнку, а не в бизнес. Сейчас среднестатистический россиянин должен думать совершенно о другом. Он думает, как бы ему сохранить свои доходы, зарплату и рабочее место. Сейчас не про бизнес, — объяснил Потапенко.

Потапенко в комментарии для NEWS.ru высказался о том, почему в любое кризисное время россияне массово закупаются сахаром, несмотря на его вредность. По его мнению, люди хотят простых радостей. В них входит сладкое, от которого никто не может отказаться.

Ранее «Ведомости» сообщили, что западные банки начали процесс блокировки платежей со стороны российских компаний при погашении их валютных долгов. Причиной называются санкции против их акционеров. В связи с отказом финансовых организаций в приёме платежей по евробондам и кредитам российские предприятия оказались под угрозой возможного техдефолта.