Россиянам посоветовали, где лучше покупать мед Эксперт по защите прав потребителей Павлов: покупать мед нужно на фабрике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лучше всего покупать мед на фабрике или в магазине при пасеке, рассказал в беседе с «Москвой 24» зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. По его словам, не рекомендуется покупать продукт около дорог или на непроверенных ярмарках.

Единственный критерий, по которому можно выбирать место покупки, — близость к производителю. В идеале нужно покупать мед на фабрике или в магазине при пасеке, — объяснил эксперт.

Также можно приобрести мед в обычном магазине или на специально организованных ярмарках, поскольку там маловероятно купить подделку, добавил Павлов. Рискованно покупать мед вдоль дорог, поскольку в такой нестационарной торговле могут продать ненастоящий продукт. Кроме того, более 60% продаваемого меда являются фальшивыми. Это связано с тем, что продавцы часто его разбавляют или предлагают продукт, похожий по составу на патоку, заключил эксперт.

Ранее пчеловод Наталия Моторина рассказала: чтобы выбрать настоящий мед нужно обратить внимание нет ли в нем пены и пузырьков. По ее словам, если они есть, значит мед некачественный и его переплавляли, добавляя воду. Специалист отметила, что настоящий мед должен быть без пятен, потеков и волн.