Россиянам перечислили факторы риска развития рака груди Онколог Пылев: лишний вес и вредные привычки повышают риск развития рака груди

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Избыточный вес, вредные привычки и повышенный уровень эстрогена увеличивают риск развития рака груди, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-онколог кандидат медицинских наук Андрей Пылев. При этом он уточнил, что самым важным фактором риска злокачественной опухоли молочной железы является наследственность. Также, по словам медика, на развитие недуга влияет возраст пациенток.

Есть фактор избыточной массы тела, есть определенная связь с алкоголем и курением. Увеличиваются риски при высоком уровне эстрогена. Это те факторы, которые могут несколько увеличивать риск развития и требуют более плотного наблюдения, но не более того. <...> Что касается загара топлес и травм — есть такие мифы, но нет прямой доказанной корреляции с угрозой развития рака. Если мы говорим о факторах, которые могут несколько увеличивать риски, то есть доказанный наследственный фактор, он наиболее изучен, есть определенные генетические варианты. При наличии этой мутации риски могут доходить до 85–90% в ряде случаев, — сказал Пылев.

Он подчеркнул, что в случае выявления мутации при диагностике проводится профилактическая операция. По словам врача, вмешательство в этом случае показано даже без наличия опухоли.

Ранее Пылев рассказал, что пирсинг и татуаж в области груди не могут спровоцировать онкологические заболевания, но опасны другими осложнениями. По его словам, во время подобных процедур можно подхватить инфекцию, такие случаи не являются редкостью.