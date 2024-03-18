Россиянам рассказали, развивается ли рак из-за пирсинга груди Онколог Пылев: пирсинг и тату груди не провоцируют рак, но опасны инфицированием

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Пирсинг и татуаж в области груди не могут спровоцировать онкологические заболевания, но опасны другими осложнениями, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-онколог Андрей Пылев. По его словам, во время подобных процедур можно подхватить инфекцию, такие случаи не являются редкостью.

С точки зрения увеличения рисков развития онкологического заболевания, конечно, ничего плохого не будет от этого. Но риски, особенно от пирсинга, получить какое-то инфицирование, они достаточно высоки. И какие-то инфекционные проблемы, которые требуют потом хирургической санации, вскрытия этих абсцессов молочной железы, — это, в общем, нередкая история, — сказал он.

Ранее пирсинг-мастер Анна Сибирякова посоветовала не делать ребенку проколы в раннем возрасте. У детей нет понимания всей серьезности процедуры, они не думают о последствиях, указала она.

По словам эксперта, за пирсингом необходим правильный уход, ребенок также может занести инфекцию, если будет часто трогать украшение грязными руками. Она добавила, что дети испытывают такой же дискомфорт после процедуры, как и взрослые. Процесс заживления будет сопровождаться отеками, покраснениями и болевыми ощущениями. Также с возрастом дырки от прокола могут потерять симметричность.