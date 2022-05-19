Россиянам объяснили, почему нельзя спать на спине Сомнолог Кудинов объяснил, почему нельзя спать на спине

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Сомнолог Павел Кудинов в беседе с NEWS.ru объяснил, почему нельзя спать на спине. По его словам, в этом положении у человека появляется храп, который мешает крепкому и здоровому сну. Более того, существует риск остановки дыхания. Эксперт отметил, что идеальной позы для сна нет.

Всё зависит от того, к какому врачу человек обратился. Если спросите кардиолога, он скажет: не спите на левом боку, а спите на спине. Моё мнение: на спине спать нельзя, потому что в таком состоянии будет больше храпа, будет больше остановок дыхания, которые тоже вредят здоровью. Какой-то специалист вам тоже скажет, что не стоит спать на животе или боку, потому что это повышает давление в грудной полости, затрудняется дыхание. Ортопед ответит вам по-другому на этот вопрос, —сказал Кудинов.

Специалист отметил, что если человек здоров, ему всё равно, в какой позе спать, но главное, не вниз головой. Кудинов посоветовал спать на низкой подушке, голова при этом должна быть выше ног.

Ранее сомнолог Максим Новиков заявил, что в целях профилактики храпа стоит снизить массу тела на 10%, для этого можно использовать контурные подушки с утолщением под шеей. Он уточнил, что если такие меры не показали положительного результата, то стоит обратиться к врачу.