Россиянам объяснили, почему нельзя ездить на самокате вдвоем Глава АОМ Эрдман: управляемость самоката снизится при поездке вдвоем

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Ездить вдвоем на электросамокате нельзя из-за рисков получить травмы: модели, доступные в аренду, рассчитаны на одного человека, предупредила директор ассоциации операторов микромобильности (АОМ) Ксения Эрдман. В беседе с РИАМО она уточнила, что управляемость самоката снижается, смещается центр тяжести. Из-за этого травмы в случае падения могут оказаться более тяжелыми.

Это не вопрос экономии или романтики, а здоровья и безопасности пользователя и окружающих. Поэтому операторы, КоАП предусматривают штрафы за езду вдвоем, которые в будущем станут еще выше, — пояснила эксперт.

Эрдман отметила, что в основном у самокатов подвеска рассчитана на вес около 100 кг. В связи с этим, если на него встанут два человека, будет плохо обеспечиваться амортизация. Из-за этого средство индивидуальной мобильности (СИМ) может выйти из строя. Перегрузка вызывает перегорание двигателя и деформацию рамы, предупредила эксперт. Она напомнила, что после включения СИМ в ПДД пользователи начали нести административную и уголовную ответственность в случае аварии. Эрдман посоветовала обратиться в службу поддержки прокатного сервиса и в ГИБДД, чтобы установить виновного в случае ДТП.

Напомню, что любая поездка страхует причинения ущерба третьим лицам, добровольная страховка покрывает ущерб и самому пользователю. Чтобы сообщить о страховом случае, необходимо тоже связаться со службой поддержки сервиса, — уточнила эксперт.

Эрдман добавила, что малолетних детей лучше не допускать к управлению электросамокатом. Масса тела ребенка и скорость реакции не позволят адекватно сориентироваться в неожиданной ситуации. В будущем планируется ужесточить правила относительно возраста пользователей СИМ.

Депутат петербургского заксобрания Алексей Цивилев вместе с коллегами ранее предложил создать новое подразделение полиции, которое будет передвигаться на электросамокатах. По его словам, это позволит следить за владельцами средств индивидуальной мобильности (СИМ).