Россиянам объяснили, на какие вакансии не надо откликаться

Соискателям не стоит откликаться на вакансии анонимных компаний, где не указан работодатель, заявила NEWS.ru HR-эксперт и действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая. По ее словам, на HeadHunter работодатели могут публиковать вакансии без указания названия организации, что создает неопределенность для людей, ищущих работу.

На какие вакансии не стоит откликаться? Это те вакансии, где не указан работодатель, где не указана компания и непонятно, куда идти работать. На HeadHunter есть такая услуга, что работодатель имеет право публиковать свою вакансию без указания имени компании, то есть непонятно, какая компания предлагает работу, — пояснила Великая.

Она отметила, что такая практика может быть связана с недобросовестностью работодателя. По ее словам, компания может скрывать свое имя, чтобы увольняемый сотрудник не узнал, что ему ищут замену. Эксперт подчеркнула, что это говорит о нечестной игре со стороны работодателя, который не дает сотруднику возможности подготовиться к увольнению и найти новую работу.

Компания может открыть вакансию менеджера или проектировщика, дальше описаны условия и функционал. Вы отправляете свой отклик на такую позицию в компанию, о которой вы ничего не знаете. Это может быть связано с несколькими моментами. Например, в настоящий момент они хотят уволить сотрудника. Они завуалировали информацию, убрав имя компании. Если компания так поступает по отношению к нынешнему сотруднику, каким бы плохим он ни был, и ищет ему замену, не сообщая ему об этом, то она ведет нечестную игру, — резюмировала Великая.

Ранее HR-эксперт Мария Игнатова заявила, что в России наблюдается рост активности соискателей на рынке труда, в то время как спрос на персонал увеличился незначительно. По ее словам, активность соискателей выросла на 15% в первой половине 2025 года.