Россиянам объяснили, какие привычки могут навредить ментальному здоровью Психолог Горькова посоветовала не ругать себя за незаконченные дела, чтобы не навредить психике

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Чтобы не навредить психике и ментальному здоровью, следует избавиться от привычки ругать себя за незаконченные дела, предупредила психолог Екатерина Горькова. Она рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что из-за этого организм начинает хуже вырабатывать дофамин. По ее словам не всем людям из-за особенностей характера удается спокойно проводить время за кропотливой работой.

Вредная привычка — ругать себя за что-то недоведенное до конца. Бабушки и мамы учили: сделай дело — гуляй смело. Но на самом деле, человек устроен сложнее и не всем дано усидеть за кропотливой работой или просто за каким-то занятием дольше получаса, — пояснила специалист.

По словам психолога, не стоит также искать во всем негатив. Из-за этого у человека начинает складываться ощущение, что любая ситуация, даже та, которая еще не произошла, обязательно плохо закончится. Горькова предупредила, что это в том числе разрушает самооценку.

Кроме того, важно вовремя выражать эмоции. Психолог уточнила, что для многих это является табу, но на самом деле эта привычка считается очень опасной. Постоянное «проглатывание» обид и отказ проживать сильные эмоции, особенно гнев и огорчение, заставляют человека постоянно нервничать и испытывать тревожность.

Профориентолог Екатерина Боровец ранее рассказала, что отличить выгорание от простой усталости на работе можно, оценив свое состояние после отдыха. По ее словам, причинами выгорания являются отсутствие у человека интереса к работе, которую он выполняет, сверхурочный труд, недостаточная зарплата и негативная атмосфера в коллективе.