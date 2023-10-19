Россиянам объяснили, как выбрать теплый и безопасный осенний головной убор

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Головной убор для осеннего сезона должен быть сделан из натуральных материалов, чтобы не создавать «парниковый эффект» на голове и не навредить волосам, рассказала NEWS.ru трихолог Анастасия Курская. Также, по ее словам, важно, чтобы этот предмет гардероба был достаточно удобным и не давил на голову.

Врач подчеркнула, что в первую очередь головной убор следует выбирать, ориентируясь на температурный режим. Самые теплые шапки из шерсти или меха лучше оставить для сильных морозов, иначе они спровоцируют повышенное потоотделение и приведут к сальности волос, добавила она.

Осенью актуальными, а главное, безвредными моделями будут хлопчатобумажные изделия, куда относят такие материалы, как вельвет, велюр, а также мягкий и нежный кашемир. Отдавать предпочтение стоит только натуральным тканям, которые не раздражают чувствительную кожу головы, отлично сохраняют тепло и не создают «парникового эффекта», как синтетические модели, — отметила Курская.

Трихолог также указала, что в последнее время, модными стали шапки из кожи со стильными меховыми вставками. Натуральный материал, по ее словам, позволяет коже головы «дышать» и не вызывает аллергических реакций. Кроме того, хлопчатобумажные шапки обладают отличной воздухопроницаемостью и не позволят волосам электризоваться.

При этом, предупреждает врач, слишком маленькие шапки могут давить на голову и перекрывать естественный кровоток, пережимать сосуды. Это помимо всего прочего грозит головными болями. Кроме того, узкие головные уборы вредят самим волосам, поскольку из-за сдавливания питательные вещества не поступают к волосяным луковицам, в результате чего есть риск появления перхоти.

Не рекомендуется носить и слишком большие по объему шапки, открывающие доступ ветру, холоду и влаге. В то же время следите за тем, чтобы головной убор не прилегал к коже слишком плотно, поскольку тогда волосы будут быстро терять чистый и свежий вид и выглядеть засаленными, — подчеркнула трихолог.

Вместе с этим наиболее безопасными и комфортными моделями являются головные уборы без декора в виде пряжек и стразов. В противном случае они будут постоянно цепляться за волосы и повреждать их.

Ранее врач-дерматолог, косметолог, трихолог Альбина Хохлова посоветовала обращаться к специалисту, если выпадение волос началось неожиданно и в больших количествах. По словам медика, особое беспокойство должно вызвать выпадение волос, которое сопровождается зудом, шелушением, воспалением или болевыми ощущениями на коже головы.